Mais uma obra a complicar o orçamento da Câmara de Almeirim

Depois de o quartel da Força Especial de Bombeiros ter tido um custo além do orçamentado, as obras da Escola EB 2/3 de Fazendas de Almeirim também estão mais caras

A remodelação da Escola EB 2/3 de Almeirim é a segunda obra no concelho, em pouco tempo, que vai ficar mais cara do que o previsto, devido à revisão de preços. Em causa está um valor de 208.737 euros a acrescentar ao que estava orçamentado de 1.891.016 euros.

O presidente da autarquia, Pedro Ribeiro, não acredita que venha a existir mais custos com a empreitada, uma vez que a obra está na recta final, com cerca de 97 por cento dos trabalhos concluídos.

Essencialmente o que contribuiu para o aumento dos custos foi o material “perfilados em aço, que segundo o empreiteiro teve uma variação de mais 47,6% no espaço de um ano.

Com as obras do Comando Nacional da Força Especial de Protecção Civil, a Câmara de Almeirim nos últimos três meses já tem às costas um valor conjunto de quase 424 mil euros.

