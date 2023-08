Proposta de construção do bairro social na Rua José Saramago foi aprovada por unanimidade em reunião de Câmara de Benavente mas a oposição diz estar contra a obra. Autarquia vai reunir dia 16 de Agosto com os moradores que prometem não baixar os braços.

Oposição em Benavente junta-se aos moradores contra a construção do bairro social no Porto Alto

Os vereadores da oposição na Câmara Municipal de Benavente puseram-se ao lado dos moradores do Porto Alto e dizem estar contra a construção do bairro social na Rua José Saramago. Os autarcas do PSD, Chega e PS votaram a favor da construção daquele bairro na reunião de Câmara de 5 de Junho e em sede de Assembleia Municipal. Agora alegam desconhecimento e falta de informação por parte do executivo CDU, uma vez que a proposta inicial para a aquisição daquele terreno era destinado à construção de um parque urbano.

A vice-presidente do município, Catarina Vale comprometeu-se a reunir com os moradores da localidade no próximo dia 16 de Agosto, na sede da AREPA. O presidente da Câmara, Carlos Coutinho também vai estar presente na reunião pública com os moradores, apesar de estar a recuperar do acidente vascular cerebral que teve no mês de Abril.

*Notícia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE