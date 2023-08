Papa recebeu chaves da cidade de Ourém

Fátima recebeu no sábado, 5 de Agosto, a visita histórica e aguardada do Papa Francisco, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. Às 9 horas o Santo Padre aterrou no Heliporto dos Bombeiros Voluntários de Fátima, sendo recebido com entusiasmo pelo Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, que na ocasião entregou ao Sumo Pontífice a chave da cidade de Ourém, a mais alta distinção do município. Ao retornar ao Vaticano, a chave da cidade de Ourém será guardada como um símbolo tangível da ligação entre o líder da Igreja Católica e a cidade de Fátima, local de culto e de grande representação espiritual e histórica para os fiéis em todo o mundo.