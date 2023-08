População vai dar luta contra quadruplicação da linha de comboio em Alhandra e VFX

O que está a ser feito para travar a ideia apresentada para quadruplicar a Linha do Norte entre Alhandra e Vila Franca de Xira não está a ser suficiente e por isso o movimento popular “Em Defesa de VFX e Alhandra” aprovou por unanimidade, em plenário popular realizado em Alhandra, levar a cabo uma acção de protesto nas ruas das duas localidades em Setembro.

A manifestação está agendada para 23 de Setembro, às 10h00 em Alhandra, entre o viaduto da Avenida Afonso de Albuquerque e a Praça 7 de Março, frente à junta de freguesia; e da parte da tarde, pelas 15h00, entre a zona ribeirinha e o Largo da Câmara, em Vila Franca de Xira, onde o movimento de cidadãos vai apresentar uma tomada de posição negativa ao executivo municipal. Vão ser convidados elementos de todos os partidos políticos e todos os presidentes das juntas de freguesia do concelho, bem como do executivo camarário.

O objectivo é expressar o desagrado popular pela intenção anunciada pela Infraestruturas de Portugal (IP) de ampliar a linha de comboio nas duas localidades, o que, a acontecer, transfiguraria por completo as duas localidades, como O MIRANTE tem noticiado. O vice-presidente da IP, recorde-se, já tinha avisado numa apresentação pública do estudo em Alhandra que o comboio de alta velocidade não passa sem fazer sangue. O projecto prevê, entre outras, demolir a estação de Alhandra, desactivar a actual estação de VFX (e construir uma nova), destruir habitações na zona do cais de VFX, eliminar um dos corredores do Jardim Municipal Constantino Palha e abater 160 árvores na Avenida Afonso de Albuquerque em Alhandra.

André Arrojado, porta-voz do movimento que agrega vários movimentos cívicos e de cidadãos do concelho, incluindo três dezenas de tertúlias de Vila Franca de Xira e o movimento cívico Ciradania, informou que já foram enviados pedidos de audiência a todos os partidos representados no Parlamento para os alertar sobre o assunto. Mas que até ao momento apenas dois, CDU e Bloco de Esquerda, aceitaram reunir com o movimento de cidadãos. “Os eleitos da CDU já estiveram em Alhandra a conhecer de perto o que vamos todos perder e do Bloco de Esquerda ficou o compromisso de se exigir uma outra solução”, explicou.

A população continua a defender que o projecto atenta contra a sua qualidade de vida e na sessão de Alhandra a noite foi pautada por paralelismos com a luta, no final dos anos 90, contra a intenção de se realizar co-incineração na vila. O movimento de cidadãos diz que chegou a hora de intensificar as acções de luta, exigindo a suspensão da ideia actualmente em cima da mesa e a exigência de novas alternativas. Na sessão pública de Alhandra ouviram-se críticas ao facto da câmara, liderada pelo socialista Fernando Paulo Ferreira, se manter em silêncio sobre o assunto sem ter ainda condenado directamente o plano proposto. “Este é um plano insultuoso. Tal como é a posição do nosso presidente da câmara”, lamentou Alexandra Martins.

Já outro morador, José Machado, perguntou onde pára a deputada e ex-autarca Maria da Luz Rosinha. “A Rosinha devolveu-nos o acesso ao rio Tejo e agora anda calada. Onde é que ela anda?”, questionou, momentos antes de acusar os socialistas do concelho de andarem “todos alinhadinhos” e calados sobre o assunto. “Temos de estar na Feira de Outubro, falar com a população, pedir um espaço à câmara para lá estarmos, temos de ser ouvidos”, defendeu.

Dinheiro para patos bravos

Quem também fez ouvir a sua voz contra o plano da IP foi Mário Pereira, que disse ter poucas dúvidas que este é um projecto feito para “dar dinheiro a uns quantos patos bravos” e que devia era ser investido no desenvolvimento do país, lembrando as linhas do Oeste e da Beira Baixa que estão “uma miséria”.

Já Cláudia Martins, eleita da CDU na Assembleia de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, avisou que sem luta a população terá um “pau espetado nas suas costas” e lembrou que a co-incineração na vila só não foi avante graças à luta intensa da comunidade. “Se agora não voltarmos a estar unidos vamos sofrer”, avisou.