Por um Sardoal mais verde junta meia centena de jovens durante as férias

Iniciativa vai na sexta edição, tem tido cada vez mais adesão, e os resultados estão à vista de todos.

Carolina Branco e Leonardo Marques fazem parte da mais de meia centena de jovens que estão a trabalhar durante as férias escolares por um Sardoal mais verde. Integram o Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), que tem como objectivo prevenir a ocorrência de incêndios e, ao mesmo tempo, dar alguma utilidade ao tempo livre que os jovens têm durante a pausa lectiva.

Carolina Branco, 15 anos, é aluna do Agrupamento de Escolas do Sardoal e vai entrar para o ensino secundário no próximo ano lectivo, na área das Ciências e Tecnologias. O interesse por actividades de voluntariado sempre foi uma constante ao longo do seu crescimento, muito influenciada pela sua família, que aposta neste tipo de iniciativas como mecanismos para o seu desenvolvimento pessoal. A O MIRANTE diz que gostava de ser fisioterapeuta ou analista, mas reconhece que o tempo e o conhecimento que vai adquirir nos próximos três anos é que vão decidir. Carolina Branco participa pela segunda vez no programa de voluntariado e, entre as várias tarefas que tem de desempenhar, estão a limpeza de lixo em meio rural e urbano, corte de plantas invasoras, realização de passeios pedestres para verificar que a sinalização está correcta, entre outras. “Gosto de ajudar e de sentir que estou a contribuir para um futuro melhor. Para além disso tenho feito muitas amizades com jovens dos concelhos vizinhos, como Abrantes, por exemplo”, conta com um sorriso.

Leonardo Marques, também de 15 anos, conhece Carolina Branco desde o jardim-de-infância, e refere que os momentos de convívio, além do papel que têm na prevenção de incêndios, são o mais importante dos dois meses de trabalho árduo em prol da floresta e do bem-estar da população. “Enquanto Homem penso que este tipo de iniciativa é fundamental. Viver em sociedade implica contribuir para o bem-estar dos outros e é isso que estamos a fazer neste programa”, salienta. Aluno do ensino secundário, Leonardo Marques diz que já tem o seu futuro muito bem definido. “Vou para um curso de desporto e depois quando acabar o curso vou para a tropa. Sempre tive um sentido de missão muito grande”, afirma, com convicção.

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, e a secretária de Estado da Protecção Civil, Patrícia Gaspar, visitaram o Sardoal no dia 28 de Julho para conhecerem os projectos que, para além do IPDJ, têm o apoio da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e das comissões distritais e municipais de protecção civil. O projecto divide-se em três: “Agir e Executar”; Prevenir e Vigiar; “Sensibilizar e Agir”. Os projectos decorrem até 22 de Setembro e envolvem jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos. Pretendem promover a sensibilização e valorização do ambiente, a prevenção contra incêndios florestais e outras catástrofes ambientais, bem como o aumento do conhecimento geral sobre a natureza e espaços verdes existentes no concelho do Sardoal.

“Há injustiça no financiamento das corporações de bombeiros”

O primeiro Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas a ser implementado no Médio Tejo foi no concelho do Sardoal. Surgiu no âmbito do Instituto Português de Desporto e Juventude (IPDJ) como um projecto de ocupação de tempos livres dos jovens num período em que estão em casa, dando-lhes utilidade na vigilância e fazendo a prevenção da ocorrência de incêndios na floresta, segundo explicou Miguel Borges, presidente da autarquia, a O MIRANTE. “Estamos na sexta edição. Desde o primeiro momento que aceitámos o desafio e o balanço tem sido muito positivo. Temos cerca de meia centena de jovens do Sardoal a voluntariar-se e a mostrar que os mais novos têm espírito de cidadania”, afirma Miguel Borges, acrescentando que é importante que os projectos sirvam para criar agentes protectores do território. “É um investimento que estamos a fazer e que também tem repercussões em termos pedagógicos”, sublinha.

O Sardoal atribui à protecção civil mais de 10% do seu orçamento. Miguel Borges diz que a prioridade é que as pessoas e bens se sintam protegidos e que, se fosse necessário, gastava 20 ou 30% do orçamento para o efeito. “É claro que existe uma injustiça muito grande não termos acesso a financiamentos como as associações voluntárias têm. Para haver justiça seria o financiamento ser dado a cada território de acordo com a tipologia de risco e não com a tipologia do corpo de bombeiros”, afirma, dando conta de que dos cofres municipais saem mais de 600 mil euros por ano para a protecção civil.

Eduarda Marques, directora regional do IPDJ, refere que o projecto foi recuperado há uns anos e que incide na prevenção do meio rural e urbano através do voluntariado jovem, sempre com a coordenação da protecção civil e dos bombeiros. “São projectos de vigia e sensibilização. Temos tido uma grande adesão por parte dos jovens a nível nacional. Este ano houve um reforço de verba porque acreditamos que este programa tem uma componente pedagógica muito importante para o desenvolvimento dos jovens”, vinca, considerando que os jovens precisam de se envolver numa participação cívica activa para se sentirem úteis na comunidade onde estão inseridos. “Também estamos a trabalhar as questões da democracia participativa e colaborativa”, frisa.