Abertas inscrições para torneio de sueca em Azambuja

Estão abertas, até 4 de Setembro, as inscrições para o Torneio Concelhio de Sueca do Município de Azambuja que se vai realizar a partir de 16 de Setembro em Tagarro, freguesia de Alcoentre. A participação é gratuita, sendo obrigatório que pelo menos um dos elementos da equipa esteja recenseado no concelho de Azambuja, e que todos os participantes sejam maiores de idade.

A iniciativa, que conta com o apoio das juntas de freguesia em parceria com a Associação Desportiva e Cultural de Tagarro, consiste em apurar três equipas que representem o concelho de Azambuja, a 14 de Outubro, no torneio intermunicipal, que vai decorrer em Benavente, no âmbito do projecto Mais Lezíria da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

As inscrições podem ser feitas nas juntas de freguesia ou enviando e-mail para desporto@cm-azambuja.pt, com os seguintes dados: nome completo de cada elemento (dois), datas de nascimento, números de contribuinte, contacto telefónico e e-mail.