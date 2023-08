Anabela Freitas já é vice do Turismo do Centro e deixa presidência da Câmara de Tomar

Foi eleita na quarta-feira, 26 de Julho, a nova Comissão Executiva do Turismo Centro de Portugal, presidida por Raul Almeida e que vai ter como vice-presidente a presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas (PS), que no final de Agosto abandona as funções autárquicas. A tomada de posse dos novos órgãos sociais está marcada para 1 de Setembro, pelas 11h30, no Convento São Francisco, em Coimbra. Foram também eleitos para a nova Comissão Executiva do Turismo Centro de Portugal Jorge Sampaio, Elsa Marçal e Luís Albuquerque. A mesa da assembleia-geral passa a ser liderada por Pedro Machado, que cessa funções como presidente do Turismo do Centro. O mandato é de cinco anos.

A lista liderada por Raul Almeida - actual presidente da Câmara de Mira, eleito pelo PSD - foi a única a apresentar-se a sufrágio. Votaram 115 associados, que representam 72,3% dos 159 elementos do colégio eleitoral. Entre estes, registaram-se 113 votos a favor, um voto branco e um voto nulo, o que totaliza 98,2% de votos a favor. O Turismo Centro de Portugal abrange concelhos dos distritos de Santarém (Médio Tejo), Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Aveiro e Viseu.

A presidente da Câmara de Tomar chegou a apresentar-se como candidata à presidência do Turismo do Centro mas acabou por concertar posições com o outro candidato, Raul Almeida, e decidiram apresentar uma lista única a bem dos “superiores interesses da região”. Na altura, Anabela Freitas revelou que renunciaria às funções autárquicas caso fosse eleita. Estando agora garantida a eleição para vice-presidente do Turismo do Centro com funções executivas a autarca vai deixar a liderança da Câmara de Tomar ao seu vice-presidente Hugo Cristóvão no final de Agosto.

Anabela Freitas defendeu na altura da junção das duas candidaturas que esta é uma solução positiva. “Há muitos anos que tenho dedicado parte da minha vida a desenvolver a Turismo Centro de Portugal enquanto membro da Comissão Executiva liderada pelo Pedro Machado”, sublinhou a autarca, que garantiu que irá “continuar a dar o melhor” nesta lista conjunta com Raul Almeida, “para que a região tenha cada vez mais notoriedade e atractividade para os visitantes. É esse o nosso desejo comum e é esse caminho de unidade que vamos pôr em prática”, sublinhou.