Autarcas querem melhores condições no refeitório municipal de VFX

O refeitório municipal que serve os trabalhadores da Câmara de Vila Franca de Xira já viu melhores dias e precisa de obras de requalificação, alertou na última semana em reunião de câmara o vereador David Pato Ferreira da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT).

Na última sessão antes da paragem para as férias de verão, o autarca foi almoçar ao espaço e diz ter encontrado “condições terceiro-mundistas” piores que muitos refeitórios escolares do concelho. “São estas as condições que damos aos nossos trabalhadores? Se assim é porque continuamos a bater no peito e a defender os trabalhadores se não lhes damos boas condições?”, questionou o autarca, que quis saber se existe algum investimento planeado para o local. Para o líder da coligação liderada pelo PSD também os funcionários do posto de turismo da cidade precisam de uma definição sobre o futuro das suas instalações.

“O posto de turismo esteve no antigo café central sob o pretexto de obras e falta de espaço, passou para uma loja na rua Almirante Cândido dos Reis num prédio a cair de podre. Quando encontramos uma alternativa para os trabalhadores do turismo saírem daquelas condições? O local óbvio é o café central”, apelou David Pato Ferreira, que avisou estar na hora da câmara deixar de passar a vida “a meter pensos rápidos” nas suas instalações e centralizar de vez os serviços.

Também os vereadores da CDU por diversas vezes já levantaram também o problema das condições em que funciona o refeitório municipal e pediram melhorias. Também para os comunistas a compra do devoluto Vila Franca Centro por parte da autarquia seria a melhor forma de centralizar todos os serviços municipais que se encontram espalhados pela cidade.

O presidente do executivo, Fernando Paulo Ferreira, explica que o investimento nas estruturas municipais se faz “de forma sistemática” e que o município tem trabalhado para melhorar as condições dos trabalhadores, embora sem se referir directamente ao refeitório. “Este ano apostámos na melhoria das oficinas e da portaria das oficinas de Povos, nos centros comunitários para o trabalho social, das instalações do Palácio do Sobralinho e na modernização dos serviços de protecção civil. Outros se seguirão”, afirmou. O autarca promete que a câmara “está a caminho” de fazer obras e que vai investir nisso, embora sem delinear ainda um horizonte temporal para que isso aconteça.