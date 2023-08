Avaria grave afecta abastecimento de água no concelho de Salvaterra de Magos

Anomalia afectou sobretudo as zonas de Marinhais, Granho e Glória do Ribatejo

Uma “avaria grave” no sistema de abastecimento de água de Marinhais, Granho e Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos, afectou o normal abastecimento a estas localidades, informou a empresa intermunicipal Águas do Ribatejo (AR).

“Uma avaria grave no sistema causou danos que comprometem o funcionamento do sistema de abastecimento” desde a noite de segunda-feira,, 7 de Agosto, indicou a Águas do Ribatejo, tendo referido na terça-feira, cerca das 16h00, em comunicado, que se “registam falhas no abastecimento na Glória do Ribatejo e constrangimentos em Marinhais e Granho”.

Segundo a mesma nota, a empresa previa restabelecer a normalidade no abastecimento de água no Subsistema de Marinhais - Granho - Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos, até ao final da tarde de terça-feira, 8 de agosto, e apelava aos utilizadores que “reduzam os seus consumos ao estritamente necessário de modo a facilitar a reposição das reservas”. A Águas do Ribatejo refere ainda que, “nos últimos dias, houve consumos que triplicaram os valores médios”, situação que “causou enorme sobrecarga sobre os sistemas de abastecimento”.