Morreu ex-atleta do FC Alverca Joaquim Simões

Morreu esta terça-feira, 8 de Agosto, o cidadão alverquense Joaquim José Simões, conhecido por Quim Zé, uma figura conhecida da cidade, vítima de doença prolongada. Ex-funcionário das oficinas da OGMA, foi também jogador de futebol no Futebol Clube de Alverca nas décadas de 1970/80 do século passado e pertenceu à equipa que foi campeã na época 1970/1971, ano em que pela primeira vez o clube da cidade ascendeu aos campeonatos nacionais. Em comunicado o clube já veio expressar as suas condolências à família e amigos.