Na segunda-feira foram também registados 44 graus centígrados em Tomar. O anterior recorde tinha sido registado domingo em Mértola, com 43,6 graus.

Santarém, com 46,4 graus, registou o recorde de temperatura máxima para 2023

A estação meteorológica de Fonte Boa, em Santarém, atingiu a temperatura de 46,4 graus Celsius, de acordo com a informação preliminar do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) fornecida ao fim da tarde. Aquela temperatura bate o recorde de temperatura máxima para 2023.

Além de Santarém, foram ainda registados 44ºC em Tomar e 43,2ºC em Mora e Évora, sendo que o anterior recorde de temperatura do ano pertencia a Mértola, onde, no domingo, foram registados 43,6ºC.