Torneio de futsal foi promovido pelo Centro Desportivo Social e Cultural do Cercal, no concelho de Ourém.

"Stand Avenida" sagrou-se campeão no Torneio de Futsal do Cercal

Na noite de sábado, 5 de Agosto, terminou a 33.ª edição do Torneio de Futsal do Cercal, promovido pelo Centro Desportivo Social e Cultural do Cercal, que decorreu no ringue da localidade, envolvendo dezenas de praticantes da região. A equipa vencedora do torneio foi o “Stand Avenida”, que brilhou na final ao derrotar a equipa “Forminorte” por 5-3, conquistando assim o título de campeã. A equipa “Stand Avenida” conseguiu também conciliar o excelente desempenho desportivo com a atribuição do prémio fair play.

Do torneio resultaram ainda distinções relativas ao prémio de melhor jogador, atribuído a Francisco Pereira, melhor guarda-redes, concedido a Diogo Dias, e melhor marcador, entregue a Filipe Carvalho. O vereador da Câmara Municipal de Ourém, Humberto Antunes, na companhia do presidente da União de Freguesias de Matas e Cercal, Virgílio Dias, assistiu aos jogos de apuramento do quarto e terceiro lugar e à grande final, tendo na ocasião participado na cerimónia de entrega de prémios inerente à competição.