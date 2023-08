Bactéria legionella detectada no Estádio Municipal de Abrantes

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, confirmou na reunião do executivo municipal realizada na terça-feira, 8 de Agosto, a detecção da bactéria Legionella numa das caldeiras de água quente que serve os balneários do Estádio Municipal de Abrantes, na sequência de uma auditoria preventiva promovida pela autoridade de saúde.

O estádio e as instalações de apoio, explicou o autarca socialista, vão permanecer encerrados por precaução até que estejam concluídas as desinfestações, as análises e contra-análises e os processos de inspecção a todas as infraestruturas. Trata-se de um “assunto muito sério e complexo”, disse o autarca, adiantando que “todos os mecanismos foram desenvolvidos de acordo com a lei e com a informação da Saúde Pública”.

A detecção da bactéria foi confirmada pelo presidente do município depois do vereador do movimento Alternativacom, Vasco Damas, ter afirmado que tinha conhecimento da situação e que as pessoas que usaram os balneários, beberam ou tiveram contacto com a água da rede e usufruíram das instalações do Estádio Municipal entre os dias 20 e 26 de Julho tinham sido alertadas para estarem atentas a possíveis sintomas. Para já não se conhecem infectados.

A presença da bactéria Legionella poderá por em causa a realização do XV Torneio Internacional de Iniciados cujo arranque está marcado para 11 de Agosto. Um cenário que Manuel Valamatos acredita que não deverá ocorrer esperando que a situação normalize depois de concluída a desinfecção. Mas caso não se verifiquem condições de segurança, adiantou, existem outras soluções uma vez que o torneio também acontece no campo n.º 2 da Cidade Desportiva e nos campos de Alferrarede, Pego e Tramagal.

A bactéria Legionella está presente no meio aquático, nomeadamente em sistemas de água como piscinas, torneiras, chuveiros ou jacuzzi, ou em rios e lagos. O seu contágio não ocorre de pessoa para pessoa, mas pela inalação de gotículas de água quente suspensas no ar que dão origem à doença dos legionários, um tipo de pneumonia. Os sintomas surgem normalmente cinco a seis dias após a aspiração das bactérias e incluem dor de cabeça, febre, diarreia e vómitos. A doença, refere o Sistema Nacional de Saúde na sua página a Internet, pode levar à insuficiência respiratória, abcessos pulmonares, infecção generalizada e danos noutros órgãos, para além dos pulmões, meningite e em última instância à morte.