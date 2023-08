Dadores de Sangue de Vialonga promovem recolha

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga promove no dia 18 de Agosto uma recolha de sangue no quartel dos bombeiros de Vialonga. Durante a iniciativa haverá também lugar à inscrição de potenciais dadores de medula óssea. A iniciativa do Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga vai ter o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.