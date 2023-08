Município preparou um programa a pensar nos jovens do concelho. Sunset animado por DJ, e entradas gratuitas nas piscinas ao ar livre e nos museus do concelho são algumas das actividades.

Dia da Juventude com sunset e entradas gratuitas na piscina e museus de Abrantes

A Câmara de Abrantes vai assinalar o Dia Internacional da Juventude, que se comemora a 12 de Agosto, com um conjunto de actividades destinadas aos jovens que arrancam pelas 10h00 e se prolongam até à noite.

Nas piscinas de ar livre e nos museus de Abrantes (Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, Panteão dos Almeida e Museu MDF – Metalúrgica Duarte Ferreira) os jovens até aos 35 anos terão entrada gratuita e no Campo de Basebol da Cidade Desportiva de Abrantes poderão divertir-se no parque de insufláveis de água que será instalado. A entrada é também gratuita e o parque vai estar a funcionar das 10h00 às 18h30.

A partir das 19h30 e até às 23h30, as piscinas de ar livre de Abrantes recebem o sunset “Juventude em Flor”, de entrada livre, com a animação musical a cargo do DJ Atiik. Haverá oferta de colares, pulseiras e grinaldas aos primeiros 600 participantes que, preferencialmente, deverão levar uma peça de roupa branca.

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1998, o Dia Internacional da Juventude comemora-se a 12 de Agosto e pretende proporcionar aos jovens um dia diferente.