Envolto em mistério carro retirado do Tejo em VFX

Um automóvel caiu ao rio Tejo na quinta-feira, 27 de Julho, em Vila Franca de Xira, junto à Ponte Marechal Carmona. As autoridades realizaram buscas e não encontraram nenhum ocupante no interior da viatura. O alerta foi dado pelas 06h45 por José Garcês, que ia à pesca. Quando chegou ao cais a maré estava baixa e viu o carro no rio. Contactou de imediato as autoridades. A O MIRANTE disse serem estranhas as marcas de travagem que são visíveis na rampa que dá acesso ao rio, e por onde o carro entrou na água. “O carro para travar tem de ter alguém dentro. Pode ter caído alguém que depois conseguiu sair porque o vidro do lado direito estava partido”, disse o pescador que, curiosamente, foi polícia 25 anos na PSP de Vila Franca de Xira.

O incidente terá acontecido entre as 03h30 e as 06h20 da manhã. Uma roulotte de um casal espanhol chegou às 02h00 ao cais e foi-se embora às 03h30. A José Garcês contaram não ter visto nada. Após o alerta, os Bombeiros de Vila Franca de Xira foram os primeiros a chegar ao local, tendo sido depois activados os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa, da Estação Salva-Vidas de Lisboa e do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima, apoiados por duas embarcações.

Os mergulhadores da Polícia Marítima constataram que a viatura não tinha nenhum ocupante no interior e sob coordenação do capitão do Porto e comandante-local da Polícia Marítima de Lisboa, e em coordenação com os Bombeiros de Vila Franca de Xira, retiraram a viatura da água. O caso foi reportado ao Ministério Público e à Polícia Judiciária (PJ), tendo a viatura sido transportada para as instalações da PJ, “a fim de prosseguir a investigação”, disse a Autoridade Marítima Nacional.