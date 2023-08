Funeral do bombeiro Nuno Furtado Pereira realiza-se na sexta-feira em Abrantes

O bombeiro e formador, filho do presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Abrantes, morreu na segunda-feira aos 38 anos. Corpo vai estar em câmara ardente no quartel.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Abrantes (AHBVA) informou que o funeral do bombeiro Nuno Furtado Pereira se vai realizar na sexta-feira, 11 de Agosto, a partir das 09h30, na Igreja de São Vicente, seguindo-se o cortejo fúnebre até ao cemitério de Santa Cataria, em Abrantes, onde o corpo será sepultado. Na quinta-feira, 10 de Agosto, o corpo estará em câmara ardente no quartel dos Bombeiros de Abrantes, entre as 16h30 e as 19h30, sendo retomado o velório na Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Abrantes a partir das 21h00.

A associação humanitária lembra ainda, em nota de pesar, o bombeiro, colaborador e formador que “durante largos anos desempenhou as funções pautando no seu percurso profissional pelo caráter, humanismo, empenho, competência de relevância e excelência, bem como toda a empatia, dedicação e profissionalismo que colocava e estimulava nas funções e missões que lhe eram confiadas, reconhecidas por todos, pela comunidade e pelos seus pares”.

Profundamente consternada a associação humanitária endereça a toda a família e em particular ao pai de Nuno Furtado Pereira, o presidente da direcção da AHBV, João Furtado, “as mais sentidas condolências, neste momento agonizante de dor e de incomensurável perda sofrida”.

Nuno Furtado Pereira morreu na segunda-feira, 7 de Agosto, aos 38 anos. Foi bombeiro em Queluz, Constância e Abrantes, tripulante de ambulância de socorro, mergulhador e formador, tendo sido pioneiro na formação certificada na AHBVA. Estudo enfermagem na Escola Superior de Saúde de Leiria e actualmente integrava a equipa de primeira intervenção dos Bombeiros de Abrantes.