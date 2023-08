Rebentamento de conduta no Cartaxo obriga ao abate de árvore

A conduta que garante o fornecimento de água ao Mercado Municipal do Cartaxo, CTT e casas-de-banho públicas rebentou com as raízes de uma árvore plantada no mesmo local.

O rebentamento de uma conduta no Parque Central da cidade do Cartaxo, devido às raízes de uma árvore, obrigou os Bombeiros Municipais do Cartaxo a abater um plátano com mais de 30 anos. Os bombeiros procederam aos trabalhos na manhã desta quarta-feira, 9 de Agosto, com a ajuda dos funcionários do município. CTT e casas-de-banho públicas estão sem água desde sábado, 5 de Agosto, tendo-se encontrado uma solução para o Mercado Municipal através do sistema de rega. Prevê-se que a ligação seja restabelecida ainda hoje.

O vice-presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Reis, e o comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, Vítor Rodrigues, garantem a O MIRANTE que foram estudadas soluções com a Cartágua, mas a árvore foi plantada em cima do ramal, impossibilitando um desfecho diferente.