Trânsito condicionado em Coruche para as Festas em Honra de N.ª Sr.ª do Castelo

À medida que as Festas em Honra de N.ª Sr.ª do Castelo se aproximam, a autarquia de Coruche alerta para as alterações previstas no trânsito e estacionamento em diversos locais. As restrições serão aplicadas para garantir a segurança e a fluidez da circulação entre 8 e 21 de Agosto.

Vai ser afectada a Rua Júlio Maria de Sousa e Rua Padre Evaristo do Rosário com a circulação restrita devido ao acesso aos currais do centro histórico.

No Parque do Sorraia o estacionamento vai estar condicionado e no centro histórico da vila de 14 a 18 de Agosto, o trânsito e o estacionamento serão restringidos para a passagem da procissão em Honra de N.ª Sr.ª do Castelo, desfile de tertúlias, cortejo histórico e etnográfico e largadas e entradas de toiros.

Durante o cortejo histórico e etnográfico, entradas de toiros e tourada à corda, não vai ser possível circular ou estacionar na Rua 5 de Outubro, Rua do Couço, Rua Virgílio de Campos Pais do Amaral, Bairro Novo e Rua dos Bombeiros Municipais.

A Câmara de Coruche vai implementar sinalização temporária para alertar os condutores sobre as alterações. A autarquia recorda ainda a existência de parques de estacionamento alternativos, como os da Quinta do Lago, Mercados e Feiras, Largo João Felício, devidamente identificados, que oferecem opções de estacionamento com boas condições.