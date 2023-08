A1 entre Lisboa e Santarém tem seis pontos negros de sinistralidade

Quem conduzir na Auto-Estrada do Norte (A1) entre Alcanena e Lisboa deve fazê-lo com o credo na boca nos dois sentidos, a julgar pelos números dos acidentes mortais registados naquela via concessionada pela Brisa e divulgados na última semana pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). Entre Janeiro de 2018 e Abril de 2023 morreram 17 pessoas só nesse troço da A1, segundo dados revelados pela ANSR a propósito do lançamento de uma campanha de Verão onde se pede cautela a quem se desloca para as férias.

Só entre o distrito de Santarém e Lisboa há seis pontos negros na A1 identificados no relatório, ou seja, locais onde se registaram pelo menos dois acidentes mortais com uma distância entre si inferior a dois quilómetros. Começam logo ao km 6 em Loures no sentido sul-norte onde morreram duas pessoas.