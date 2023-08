Teresa Roldão, 28 anos, é a vítima mortal do despiste de um carro de patrulha em Sacavém.

Agente da PSP que morreu em despiste era do Sardoal

Teresa Roldão, agente da PSP natural de Cabeça das Mós, concelho do Sardoal, foi a vítima mortal do despiste do carro patrulha, na madrugada desta quinta-feira, 10 de Agosto, em Sacavém. O veículo onde seguiam mais três pessoas deslocava-se para uma ocorrência em Camarate.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a viatura que se despistou por baixo do viaduto da A1 era conduzida pela agente de 28 anos. Os outros três ocupantes da eram um agente e dois estagiários que seguiam na parte de trás do carro.

O agente foi transportado para o Hospital de São José e foi operado a uma perna, enquanto os estagiários foram ambos para o Hospital de Santa Maria, ambos em Lisboa. Um dos estagiários, que sofreu uma fratura na perna e outra no pulso, já teve alta e o outro, que sofreu várias fraturas na perna e lesões graves na face, ainda está internado.

O Presidente da República e o ministro da Administração Interna já lamentaram, através de nota de pesar, a morte da agente Teresa Roldão.