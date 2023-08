Benavente contribui com mais de 52 mil euros para redução da tarifa dos transportes públicos

O município de Benavente assumiu com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) uma contrapartida financeira de cerca de 52 mil e 500 euros para o programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos para este ano. O município delegou à CIMLT a gestão de competências relacionadas com o transporte público de passageiros, reforçando o papel da comunidade intermunicipal na organização e financiamento do serviço na área geográfica do concelho de Benavente.