Estátua de Santo António destruída em Torres Novas vai ser reparada

A estátua de Santo António que está instalada numa rotunda no Bairro de Santo António, em Torres Novas e foi destruída num acto de vandalismo no domingo 6 de Agosto vai ser reparada para que aquela homenagem ao Santo volte a ter dignidade. A imagem do Santo assim como a do menino que segura ao colo, recorde-se, ficaram sem cabeça.

O presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, e o presidente da União de Freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago, Pedro Morte, voltaram a deslocar-se ao local, desta vez com a presença da escultura e autora da peça inaugurada em Julho, Esperança Matos, para avaliarem os danos.

No local, refere o município, a artista pôde observar os danos, efectuar medições e moldes de forma a reproduzir as partes em falta para que possam, com a brevidade possível, ser repostas e adaptadas, restituindo um aspeto mais próximo do original possível”. Na mesma nota a autarquia volta a manifestar “total repúdio pelo acto praticado o seu empenho na reparação célere da estátua”.