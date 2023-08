Limpeza de espaços públicos em VFX custa 405 mil euros

A limpeza de vários espaços públicos municipais vai custar aos cofres da Câmara de Vila Franca de Xira 405 mil euros, distribuídos em 10 lotes diferentes por todo o concelho. A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara e inclui, no primeiro lote, a limpeza de espaços e agrupamentos de escolas da Castanheira do Ribatejo, no valor de 38.740 euros.

Segue-se no segundo e terceiro lote a limpeza de vários locais em Vila Franca de Xira, o agrupamento de escolas Alves Redol e o agrupamento de escolas Reynaldo dos Santos, num valor de 50 mil e 34 mil euros respectivamente. A freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho vai custar 35 mil euros e há um cheque de 47 mil euros para as escolas das duas localidades e os agrupamentos de escolas Pedro Jacques Magalhães e Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso.

O sexto lote na proposta comporta o Forte da Casa e os seus agrupamentos de escolas, incluindo o agrupamento de escolas da Póvoa de Santa Iria, num valor de 38 mil euros. A cidade da Póvoa de Santa Iria é a que vai custar mais dinheiro em limpeza de espaços públicos com a adjudicação de 96.254 euros. Por fim, Vialonga receberá 32 mil euros, acrescidos de outros 31 mil euros desnatações na zona da Flamenga e o Agrupamento de Escolas de Vialonga.