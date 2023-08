Novo patriarca de Lisboa é de Urqueira e foi ordenado padre em Fátima

Rui Manuel Sousa Valério entrou aos 11 anos de idade no Seminário Monfortino, em Fátima, e foi o primeiro padre daquela congregação a ser ordenado bispo. A Câmara de Ourém refere que o sacerdote foi sempre um digno representante do concelho que sempre esteve ao serviço do próximo e das causas sociais.

O novo patriarca de Lisboa, Rui Manuel Sousa Valério, é natural de Urqueira, concelho de Ourém, e foi ordenado padre em 1991, em Fátima, no mesmo concelho. Nasceu há 58 anos na véspera de Natal de 1964 e pertencente aos Missionários Monfortinos, tendo sido o primeiro padre português desta congregação a ser ordenado bispo.

A Câmara Municipal de Ourém saudou a nomeação do até agora bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança. O presidente da autarquia, congratula-se “por ver mais oureense em funções de prestígio imensurável e relevância extrema”. Luís Albuquerque refere que Rui Manuel Sousa Valério foi sempre um digníssimo representante do concelho de Ourém, “ao longo de uma vida inteira dedicada à Igreja, ao serviço do próximo e em prol das mais nobres causas sociais”.

O autarca manifesta, ainda, a certeza de que o novo patriarca “estará à altura das responsabilidades e dos desafios que se avizinham”. A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fátima também felicitou publicamente o novo patriarca de Lisboa, confiante de que “continuará a ser um exemplo de fé, esperança e caridade para todos”.

Rui Valério sucede a Manuel Clemente, que pediu a resignação por limite de idade. Manuel Clemente, que esteve à frente do Patriarcado de Lisboa nos últimos 10 anos, completou 75 anos no dia 16 de julho, idade prevista para a apresentação da renúncia ao lugar de titular da diocese. Manuel Clemente será Administrador Apostólico do Patriarcado de Lisboa até à tomada de posse canónica do novo patriarca, que está marcada para 2 de Setembro na Sé Patriarcal.

O novo patriarca deu entrada aos 11 anos de idade no Seminário Monfortino, em Fátima, onde estudou, tendo em 1984 ingressado no noviciado, em Santermo-in-Colle, Bari, Itália, e feito a primeira profissão religiosa em 6 de Setembro de 1985. Cinco anos depois fez os votos perpétuos. Estudou Filosofia e Teologia em Itália e em 1992 concluiu a licenciatura com a especialização em Teologia Dogmática. Na Bélgica frequentou o curso de Espiritualidade Missionária e na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, em 1997, iniciou o doutoramento em Teologia.

A sua ligação às Forças Armadas começou em 1992, como capelão no Hospital da Marinha, tendo em 2008 sido nomeado capelão na Escola Naval. Passou por paróquias de Castro Verde, na diocese de Beja, e no Patriarcado de Lisboa, tendo também trabalhado, durante alguns anos, na formação dos Postulantes dos Missionário Monfortinos. Em 2016, foi nomeado, pelo Papa Francisco, como “Missionário da Misericórdia”, durante o Ano Jubilar.

Nos últimos anos, foram várias as vezes em que sublinhou o papel dos militares portugueses como construtores da paz nas missões internacionais onde estão envolvidos, bem como enalteceu o desempenho das forças de segurança. Também a questão dos abusos sexuais de menores no seio da Igreja esteve entre as suas preocupações.