Oposição muda de opinião e alinha contra bairro social no Porto Alto

Autarquia vai reunir dia 16 de Agosto com a população, que promete não baixar os braços na contestação.

Os vereadores da oposição na Câmara Municipal de Benavente puseram-se ao lado dos moradores do Porto Alto e dizem estar contra a construção do bairro social na Rua José Saramago, naquela localidade. Os autarcas do PSD, Chega e PS votaram a favor da construção do bairro na reunião do executivo de 5 de Junho e na assembleia municipal. Agora alegam desconhecimento do que estava em causa e de falta de informação por parte da maioria CDU, apesar de a proposta ser explícita quanto aos propósitos do município de ali construir 20 fogos de habitação financiados pelo PRR – Plano de Recuperação e Resiliência.