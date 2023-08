Jovens residentes no concelho não pagam para entrar nas piscinas municipais de Coruche no próximo dia 12 de Agosto.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Piscinas de Coruche com entradas gratuitas no Dia Internacional da Juventude

Os jovens residentes no município de Coruche têm entrada gratuita nas piscinas municipais no próximo dia 12 de Agosto, Dia Internacional da Juventude.

Podem aceder às piscinas as crianças com idades entre os seis e os 10 anos, acompanhadas por um adulto, bem como jovens entre os 11 e os 29 anos, mediante apresentação do Cartão de Cidadão.

Este ano o Dia Internacional da Juventude está subordinado à temática “Competências Verdes para a Juventude: Rumo a um mundo sustentável”, assinalando o potencial transformador da juventude na sociedade e na sustentabilidade social, económica e ambiental, enquanto agente de mudança para um mundo ambientalmente sustentável e respeitador do clima.