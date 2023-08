Poluição continua a castigar o rio Alviela e a população de Alcanena

Os maus cheiros na vila de Alcanena sentem-se assim que se chega à entrada norte do centro da localidade. Segundo alguns moradores a situação já foi pior, tendo existido fases em que o ar se tornava irrespirável. No entanto, acrescentam, o problema ainda não está resolvido e de vez em quando ainda há um odor intenso que cada vez se torna mais aceitável para a população, para mal dos seus pecados, vincam.

Valdemar Henriques, de 73 anos, recorda que quase nasceu com os maus cheiros embora na sua juventude eram maus cheiros orgânicos, provenientes de produtos naturais. “A modernização do curtimento trouxe produtos químicos que prejudicam o ar, fauna e flora.