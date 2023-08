Revisão de preços encareceu obras no bairro de Alfange em 100 mil euros

Empreitada teve custo superior a um milhão de euros e decorreu no âmbito do Plano Estratégico de Reabilitação Urbana da Câmara de Santarém.

A empreitada de reabilitação dos edifícios do Bairro Calouste Gulbenkian, no lugar ribeirinho de Alfange, em Santarém, vai custar pelo menos mais 56.565 euros à Câmara de Santarém, em resultado da segunda revisão de preços da empreitada, aprovada na última reunião do executivo. No total, as duas revisões de preços pedidas pelo empreiteiro e aprovadas pelo município encareceram o orçamento da empreitada em mais 100 mil euros.

A requalificação do Bairro Calouste Gulbenkian, propriedade do município, foi desenvolvida no âmbito do Plano Estratégico de Reabilitação Urbana (PEDU) e está orçada em mais de um milhão de euros. As obras foram consideradas uma prioridade para a Câmara de Santarém no sentido de oferecer habitação condigna às famílias mais carenciadas.

Além do investimento no Bairro Calouste Gulbenkian, construído na década de 1960, o município viu aprovado, em Março de 2021, o seu Programa Local de Habitação (PLH), no valor de 20 milhões de euros, a concluir até 2025.