Tomar instalou três ilhas ecológicas na cidade para combater falta de cidadania

A Câmara Municipal de Tomar instalou três ilhas ecológicas junto ao mercado municipal e no centro histórico da cidade. O objectivo do município é aumentar a capacidade da deposição de resíduos sólidos urbanos e dos materiais recicláveis e combater o problema de lixo espalhado pela cidade. A informação foi dada em reunião camarária pelo vice-presidente, Hugo Cristóvão, que apela ao civismo da população para que evite deixar enormes quantidades de lixo junto aos contentores, quando os mesmos têm capacidade, ou fora dos locais apropriados, nomeadamente pelas ruas da cidade, incluindo no centro histórico. A deposição de monos e recheios de casas na via pública, bem como a deposição de resíduos de obras e construção em locais mais isolados, tem sido um comportamento frequente, acrescentou na sessão que se realizou na segunda-feira, 7 de Agosto.

Hugo Cristóvão afirmou que o problema tem vindo a intensificar-se, prejudicando a imagem do concelho e a qualidade de vida dos moradores. O Município de Tomar tem uma equipa a trabalhar na recolha de monos na via pública, há cerca de três anos, que muitas vezes tem de ser reforçada pela quantidade de trabalho que tem existido. “É um desafio que cabe a todos nós e onde temos a capacidade de demonstrar se somos uma comunidade evoluída e capaz de resolver problemas ou capaz de os agravar”, afirmou o vice-presidente.

As ilhas ecológicas são um conjunto de contentores enterrados para diminuir o impacto visual e aumentar a capacidade, destinados à recolha de vidro, papel/cartão e embalagens.