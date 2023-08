Volta a Portugal provoca cortes de trânsito em Vila Franca de Xira

A 2.ª etapa da Volta a Portugal em bicicleta vai provocar “cortes de trânsito rodoviário momentâneos” na sexta-feira, 11 de Agosto, na Estrada Nacional 1/Itinerário Complementar 2 e na Estrada Nacional 10, entre Vila Franca de Xira e Póvoa de Santa Iria.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP avançou que os cortes ocorrem entre as 15h30 e as 18h00 para a passagem da caravana da volta em segurança. Haverá ainda um “corte integral e desvio à circulação rodoviária na Estrada Nacional 10”, entre a Rotunda da Marinha e o Largo 5 de Outubro, entre as 07h00 e as 21h00 de sexta-feira.

A PSP aconselha todos aqueles que pretendem usar a sua viatura na zona afectada entre as 15h30 e as 18h00 para a deixar parqueada noutras ruas.