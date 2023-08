partilhe no Facebook

Acidente mortal no Eco Parque do Relvão

Um acidente de trabalho na empresa Sisav, situada no Eco Parque do Relvão, na Carregueira, concelho da Chamusca, fez uma vítima mortal na tarde desta sexta-feira, 11 de Agosto. Ao que O MIRANTE conseguiu apurar a vítima é do sexo masculino e terá caído para dentro de um equipamento.

Em actualização