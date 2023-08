partilhe no Facebook

Alverca e Castanheira vão receber obras no saneamento

As redes de abastecimento de água e condutas de saneamento nas Ruas da Constituição, José Dias Coelho e parte da Rua Alves Redol em Alverca do Ribatejo, bem como nas áreas da Avenida 25 de Abril e Rua Sacadura Cabral na Castanheira do Ribatejo vão ser alvo de obras.

A intervenção, da responsabilidade dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira, vai custar aos cofres municipais 438 mil euros e será dividida em dois lotes, ambos com prazos de execução de 120 dias. A proposta de lançamento do concurso público foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara.

A necessidade de realizar obras surge na sequência de anomalias reportadas pela Divisão de Águas e Saneamento, que levantaram preocupações significativas sobre as infraestruturas de saneamento naquelas zonas. Uma das principais questões identificadas foi o colapso de um colector de águas residuais domésticas, bem como a degradação dos ramais existentes em grés. Para abordar esses problemas, explicam os SMAS na proposta, foi realizado um estudo completo visando a remodelação das redes.

O projecto de remodelação, dividido em dois lotes, envolverá melhorias nas redes de abastecimento de água e saneamento. No Lote 1, em Alverca do Ribatejo, está prevista a instalação de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD) para a rede de abastecimento de água, enquanto a rede de águas residuais domésticas e pluviais será actualizada com tubagem em polipropileno. Os trabalhos incluirão a execução de ramais domiciliários e pavimentação em calçada.

Já no lote 2, na Castanheira do Ribatejo, o método tradicional de abertura e tapamento de vala será utilizado para a instalação da tubagem em polipropileno. Este lote abrangerá a rede de águas residuais domésticas e pluviais com foco na drenagem das áreas afectadas.