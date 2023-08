Câmara de Ourém saúda Rui Valério pela nomeação como novo patriarca de Lisboa

A Câmara Municipal de Ourém saudou a nomeação do bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Rui Valério, como novo patriarca de Lisboa, congratulando-se “por ver mais oureense em funções de prestígio imensurável e relevância extrema”.

“Natural de Urqueira, Rui Manuel Sousa Valério foi sempre um digníssimo representante do nosso concelho, ao longo de uma vida inteira dedicada à Igreja, ao serviço do próximo e em prol das mais nobres causas sociais”, sublinha uma nota assinada pelo presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque. O autarca manifesta, ainda, a certeza de que Rui Valério “estará à altura das responsabilidades e dos desafios que se avizinham”.

Também a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fátima, no concelho de Ourém, felicitou publicamente o novo patriarca de Lisboa, confiante de que Rui Valério continuará a ser um exemplo de fé, esperança e caridade para todos”.

O Vaticano anunciou no dia 10 de Agosto a nomeação do bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Rui Valério, como novo patriarca de Lisboa, sucedendo a Manuel Clemente, que pediu a resignação por limite de idade. Rui Valério, de 58 anos, é natural de Urqueira, no concelho de Ourém, tendo sido ordenado padre em 1991, em Fátima. Pertencente aos Missionários Monfortinos, foi o primeiro padre português daquela congregação a ser ordenado bispo.

Manuel Clemente, que esteve à frente do Patriarcado de Lisboa nos últimos 10 anos, completou 75 anos no dia 16 de Julho, idade prevista para a apresentação da renúncia ao lugar de titular da diocese. Será Administrador Apostólico do Patriarcado de Lisboa até à tomada de posse canónica do novo patriarca, que está marcada para 2 de Setembro, sábado, às 11:00, na Sé Patriarcal, diante do Cabido. A entrada solene tem lugar no dia seguinte, domingo, dia 3 de Setembro, às 16h00, no Mosteiro dos Jerónimos.