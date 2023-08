Concheiros de Muge foram descobertos há 160 anos

As escavações arqueológicas nos concheiros de Muge foram retomadas neste mês de Agosto, informou a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. A campanha está a decorrer no concheiro Cabeço da Amoreira, próximo da ribeira de Muge, com a participação de elementos da Universidade do Algarve sob coordenação científica de Célia Gonçalves.

Os trabalhos têm como objectivo a recolha de novos testemunhos do quotidiano dos últimos caçadores-recoletores do Vale do Tejo, que viveram nos concheiros entre 8000 e 5000 anos antes de Cristo Os concheiros de Muge foram descobertos em 1863 por Carlos Ribeiro, datam do período do mesolítico e, devido à existência de vários concheiros localizados na ribeira de Muge, constituem o maior Complexo Mesolítico da Europa.

Este ano assinalam-se 160 anos da sua descoberta e o Município de Salvaterra de Magos vai celebrar a efeméride nas Jornadas de Cultura. No dia 16 de Setembro, na Casa do Povo de Muge, será lançada a revista cultural MAGOS com um número temático dedicado aos concheiros de Muge. Para dia 17 de Setembro está prevista uma visita guiada aos trabalhos arqueológicos no concheiro Cabeço da Amoreira.