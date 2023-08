Detido suspeito de fogo posto em Ourém

Homem de 32 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria por suspeita da autoria do incêndio que ocorreu no dia 6 de Agosto no noroeste do concelho de Ourém.

Um homem de 32 anos foi detido fora de flagrante delito pela Polícia Judiciária (PJ) de Leiria por suspeita da autoria de um crime de incêndio florestal ocorrido no dia 6 de Agosto no concelho de Ourém. Segundo a PJ, o homem, com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, ocorridos na zona da Caranguejeira em 2017 e 2018, ateou o fogo através de chama directa com recurso a um isqueiro, tendo provocado danos de grande dimensão na área arborizada e colocado várias habitações em risco.

Segundo estimativa do Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), o incêndio em causa destruiu aproximadamente 250 hectares de floresta e colocou em perigo populações das freguesias situadas a noroeste do concelho de Ourém. “Importa relevar que tal acontecimento ocorreu em período critico de incêndios rurais e que as condições meteorológicas à data, potenciavam o risco máximo de incêndio”, salienta a PJ. O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de medida de coacção.