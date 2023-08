Família de Alverca acolhe crianças em risco

Gonçalo e Paula Lemos, residentes no Bom Sucesso, escolheram acolher crianças em situações de risco, ao abrigo do programa LxAcolhe da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O casal Gonçalo Lemos e Paula Lemos é uma das 86 famílias de acolhimento de jovens em risco do programa LxAcolhe, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), lançado em Novembro de 2019. Desde 2017 que vivem no Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo, e actualmente acolhem uma menina de cinco anos. O engenheiro informático e a arquitecta são pais de dois filhos com nove e sete anos de idade e já tinham sido pais de acolhimento de um menino de dois anos durante um mês.

O casal fazia parte dos escuteiros e Gonçalo Lemos chegou a dar catequese. Estavam por isso acostumados a lidar com crianças e não tendo possibilidade de ter mais filhos predispuseram-se a ser uma família de acolhimento temporário.