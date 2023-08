Operações com cartões estrangeiros subiram 40% em Santarém, Lisboa e Setúbal durante JMJ

O número de transacções com cartões de débito e de crédito estrangeiros subiu acentuadamente na primeira semana de Agosto nos distritos com maior número de peregrinos no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.

As operações com cartões estrangeiros subiram 40% nos distritos de Santarém, Lisboa e Setúbal durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), divulgou a SIBS. Com base nos dados SIBS Analytics, durante o período em que decorreu a JMJ, entre 1 e 6 de Agosto, "o número de transacções com cartões estrangeiros nos distritos com maior número de peregrinos – Lisboa, Setúbal e Santarém – registou um crescimento de 40% face ao período homólogo", lê-se no comunicado enviado pela SIBS. Já a nível nacional, "esse crescimento foi de 21%".

De acordo com a entidade, "no total de transacções – cartões estrangeiros e nacionais – o SIBS Analytics registou, durante o período em análise, um crescimento de 8% no número de transações a nível nacional, e de 10% nos distritos supra referidos". Relativamente ao valor das transacções, "apesar da variação ser similar tanto a nível global quanto nos distritos, em termos de cartões estrangeiros, este registou um crescimento de 8% a nível nacional e de 13% nos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém".

No 'top 5' dos países em que o número de transações com cartões estrangeiros mais cresceu nos distritos referidos, comparativamente ao período homólogo, destaque para o México (+551%), Polónia (+219%), Austrália (+204%), Brasil (+92%) e Itália (+91%).

"No entanto, em valor absoluto, França, Espanha, EUA, Reino Unido e Itália foram, por esta ordem, os 5 países que mais transacções fizeram durante o período em análise", refere a SIBS, adiantando que "a variação no número de transacções considerou os países com maior expressão no total de operações".

A JMJ, que decorreu entre 1 e 6 de Agosto, teve participação de cerca de 1,5 milhões de pessoas nos vários eventos que decorreram no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.