Reclusos voltam a formar brigada de limpeza na freguesia de Azambuja

População reclusa do Estabelecimento Prisional de Alcoentre vai colaborar com a Junta de Azambuja na limpeza urbana e vai ser ressarcida pelas tarefas efectuadas. Medida resulta de protocolo entre a autarquia e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

Os reclusos em regime aberto do Estabelecimento Prisional (EP) de Alcoentre vão voltar a desempenhar tarefas ligadas à limpeza urbana ao abrigo de um protocolo entre a Junta de Azambuja e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). A proposta foi aprovada por unanimidade na assembleia de freguesia realizada na quinta-feira, 10 de Agosto, e o protocolo tem efeito prático desde essa data.

“O intuito é promover a ocupação da população reclusa através da sua participação na limpeza de caminhos e bermas de estradas”, disse a O MIRANTE o presidente da Junta de Azambuja, André Salema, explicando que a autarquia suportará os custos da alimentação dos reclusos e da compensação financeira pelos trabalhos realizados, calculado através do Indexante dos Apoios Sociais (IAS). A medida pretende ainda capacitar dos reclusos de competências sociais e profissionais e fomentar a sua reinserção na sociedade.

Esta não é a primeira vez que a Junta de Azambuja estabelece este tipo de protocolo com a DGRSP. No anterior mandato, presidido por Inês Louro, recorde-se, os reclusos do EP de Alcoentre ocupavam-se das mesmas tarefas naquela freguesia. Também a Câmara de Azambuja tem em vigor, desde 1 de Janeiro deste ano, protocolo semelhante com a DGRSP.