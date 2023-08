59 anos depois a Volta a Portugal regressou a Ourém

Municípios do Médio Tejo estão a receber pela primeira vez a passagem da Volta a Portugal em bicicleta.

Ourém voltou a acolher a Volta a Portugal em Bicicleta, desta vez com uma chegada na etapa inaugural. Depois de percorridos 188 quilómetros desde Anadia, com três prémios de montanha e dois deles no concelho, o centro da cidade de Ourém viu Leangel Linarez bater a concorrência ao sprint e cortar a meta em primeiro lugar. Rafael Reis manteve a camisola amarela depois de ter vencido o prólogo em Viseu.

A volta trouxe também grande animação ao centro da cidade de Ourém, num evento bastante participado e que reuniu muitos populares durante a tarde e à chegada dos ciclistas. Os membros do executivo municipal marcaram também presença junto à meta, testemunhando o fim da etapa.

É primeira vez que o Médio Tejo recebe a passagem do evento pelos 13 concelhos, facto que os seus autarcas consideram como mais valia em termos da projecção mediática, retorno económico e dinamização social, que esperam que possa acontecer durante os dias da passagem da Volta a Portugal.