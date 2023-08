AIP apoia jovens deslocados na província de Cabo Delgado

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) está a dinamizar um conjunto de actividades de empreendedorismo e da criação de pequenos negócios e empresas nos distritos de Pemba e Metuge, província de Cabo Delgado, Moçambique. Esta acção insere-se no quadro do projecto Construção e Consolidação da Paz Através da Criação de Emprego e Autoemprego Entre os Jovens Deslocados em Cabo Delgado.

O programa visa favorecer a estruturação das economias locais e alavancar os processos de desenvolvimento sustentável das comunidades e de contínua melhoria das condições de vida das famílias que as integram.

A formação de formadores para o empreendedorismo e o apoio a 89 jovens deslocados (na sequência dos violentos conflitos armados iniciados na Província de Cabo Delgado em 2017 reclamados pelo grupo terrorista Ansar-Al-Sunna, com ligações ao Estado Islâmico) no desenvolvimento de planos de negócio e na criação do seu próprio emprego são, para José Eduardo Carvalho, presidente da AIP, “um exemplo daquilo que a AIP quer ser”.

José Eduardo Carvalho realça que a AIP é “uma associação empresarial que assume a responsabilidade social como um elemento indispensável ao seu pensamento estratégico e à sua prática”. Acrescenta o presidente da AIP que “neste caso, e atenta a particular vulnerabilidade daqueles que procuramos apoiar, o nosso sentimento é ainda mais intenso”.

A segunda missão da AIP em Cabo Delgado tem lugar em Setembro e incluirá acções de formação para formadores e de apoio à preparação de planos de negócio.