Alunos de Torres Novas observaram bastidores do hospital

Nélia Silva, engenheira responsável pelo Serviço de Gestão da Qualidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), participou numa iniciativa que envolveu os alunos do Agrupamento de Escolas Gil Paes, de Torres Novas, que visou apresentar os bastidores do hospital. A responsável explicou a relevância dos vários profissionais que, embora não prestem atendimento directo aos utentes, são essenciais para o pleno funcionamento e segurança no ambiente hospitalar.

Durante a sessão enfatizou o papel crucial dos profissionais que trabalham nos bastidores, garantindo que todos os processos do hospital fluem, uma vez que, sem o seu esforço e dedicação, o atendimento ao utente não seria possível da forma como conhecemos, refere a instituição em comunicado. As suas contribuições vão desde as actividades administrativas e de gestão até às tarefas técnicas e de manutenção que sustentam toda a infraestrutura do CHMT.

“Encorajar os jovens a conhecerem as diferentes profissões disponíveis no CHMT e outras instituições de saúde é fundamental para que, no futuro, continuemos a contar com profissionais qualificados e apaixonados pelo seu trabalho, mantendo assim um atendimento hospitalar de excelência e cuidado humano”, afirma o CHMT, acrescentando que “muitos profissionais podem não entrar em contacto directo com os doentes, mas são todos igualmente necessários para garantir o funcionamento e a segurança dos utentes no contexto hospitalar”.