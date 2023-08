Já há data para as próximas Jornadas de Cardiologia de Santarém

As jornadas de cardiologia estão de regresso a Santarém desta vez com uma nova designação: Cardio Santarém 2023. A iniciativa vai ser novamente organizada pelo Serviço de Cardiologia do Hospital Distrital de Santarém (HDS), cujo director é Vítor Martins, que também assume a responsabilidade do evento. De acordo com o clínico, que no ano passado conseguiu juntar mais de 350 profissionais de saúde para actualizarem os seus conhecimentos com vista à melhoria das práticas diárias nos hospitais, clínicas e centros de saúde, é importante manter uma tradição com perto de três décadas, apenas interrompida no primeiro ano da pandemia de Covid-19. O evento “pretende novamente aglutinar a Cardiologia, a Medicina Geral e Familiar, a Medicina Interna, e este ano, também a Cirurgia Vascular, em volta de temas que são da nossa prática clínica diária”, afirma.

Segundo o presidente do evento, a comissão organizadora foi receptiva às propostas de vários intervenientes de todas as especialidades, sendo que o grande objectivo é que esta reunião seja “um fórum de discussão e de aprendizagem para todos”. Na tarde do dia anterior à reunião, a 22 de Setembro, terá lugar um curso pré congresso a decorrer no auditório do HDS, denominado “P1 Cardiologia”, que irá incidir na referenciação à consulta hospitalar, tendo em conta o protocolo vigente de acesso à consulta. O foco será a insuficiência cardíaca, as valvulopatias, a síncope, as arritmias e a síndrome coronária aguda.

No dia 23 de Setembro, decorrerão no Hotel Santarém diversas mesas redondas e conferências, destacando-se: “A Prevenção Cardiovascular”; “As Miocardiopatias nos Cuidados de Saúde Primários”; “As novas tecnologias na Cardiologia em 2023”; “Exercício físico no doente com patologia cardíaca”; “Problemática das extrassístoles supraventriculares e ventriculares”; e ainda a apresentação das novidades das directrizes publicadas em 2023 pela Sociedade Europeia de Cardiologia. Haverá espaço ainda para uma sessão sobre a outra fase da doença aterosclerótica na visão da cirurgia vascular e para uma reflexão sobre o que mudará na prática clínica, tendo em conta os últimos estudos publicados.

Para Ana Infante, presidente do conselho de administração do HDS, “o Serviço de Cardiologia demonstra, mais uma vez, a sua diferenciação técnica e a excelência e profissionalismo dos seus profissionais”. Nas suas palavras, “é sempre com enorme orgulho que o conselho de administração se associa ao crescimento e empenho de todos na realização anual das Jornadas de Cardiologia”.