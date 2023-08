Luz verde para nova sede do grupo motard de Vialonga

O grupo motard Clube 300, de Vialonga, vai ter a sua sede requalificada por ter sido um dos projectos vencedores do orçamento participativo de Vila Franca de Xira. O investimento vai rondar os 300 mil euros e o relatório final e proposta de adjudicação da obra foi aprovado por unanimidade na última reunião de câmara de Vila Franca de Xira. A obra contempla trabalhos na zona envolvente ao edifício e polidesportivo da Quinta do Serpa, em Vialonga, num edifício de um piso com uma área a rondar os 200 metros quadrados, com uma zona de parqueamento de motas e uma zona de esplanada.