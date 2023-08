Mais 79 enfermeiros formados pela Escola Superior de Saúde de Santarém

Em cerimónia realizada no auditório da Escola de Saúde de Santarém, os recém-licenciados em enfermagem receberam as insígnias e leram em uníssono o Compromisso de Honra que simboliza a transição de estudantes para profissionais.

A Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS) formou no último ano lectivo 79 novos enfermeiros que concluíram o 34º Curso de Enfermagem - 1º Ciclo. Em cerimónia realizada no auditório da escola, os recém-licenciados receberam as insígnias, símbolo da enfermagem, e leram em uníssono o Compromisso de Honra que simboliza a transição de estudantes para profissionais.

Na sessão foram também entregues prémios de mérito, designadamente o prémio Albergaria Martins e o prémio Ernesto da Fonseca. “Aquando da criação desta escola em 1973, o Dr. Albergaria Martins e o enfermeiro Ernesto da Fonseca foram dois dos seus fundadores. Pelo profissionalismo sempre demonstrado, pela dedicação, pela responsabilidade, mas sobretudo pelos seus valores morais e humanistas e pela amizade a esta escola, em momentos diferentes e por razões diferentes foi seu desejo premiar os melhores alunos”, referiu Hélia Dias, directora da escola.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, deu os parabéns aos novos enfermeiros, reconhecendo o seu trabalho, talento, esforço e dedicação na conclusão do curso e referiu que “trabalhar na área da Saúde é um gesto de nobreza e heroísmo e devemos sempre aplaudir os profissionais que investem as suas próprias vidas nessa missão”.