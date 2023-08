Oposição em Benavente muda de opinião e alinha com moradores contra bairro social no Porto Alto

Entretanto surgiu a contestação de moradores e a oposição juntou-se às queixas. Autarquia vai reunir dia 16 de Agosto com a população, que promete não baixar os braços na contestação.

Os vereadores da oposição na Câmara Municipal de Benavente puseram-se ao lado dos moradores do Porto Alto e dizem estar contra a construção do bairro social na Rua José Saramago, naquela localidade. Os autarcas do PSD, Chega e PS votaram a favor da construção do bairro na reunião do executivo de 5 de Junho e na assembleia municipal. Agora alegam desconhecimento do que estava em causa e de falta de informação por parte da maioria CDU, apesar de a proposta ser explícita quanto aos propósitos do município de ali construir 20 fogos de habitação financiados pelo PRR – Plano de Recuperação e Resiliência.

“Não trabalhamos na câmara a tempo inteiro e só recebemos os documentos à quinta-feira. Temos as nossas vidas e profissões. O documento não dá a entender a alteração à tipologia do terreno”, afirmou o vereador do PSD, Luís Feitor, na última reunião de câmara.

O PSD anunciou que na próxima reunião do executivo municipal vai apresentar uma moção contra a localização do bairro social uma vez que está contra qualquer proposta para aquela zona que não seja a construção de um parque urbano. No mesmo sentido vai a vereadora do Chega, Milena Castro, que acusa o município de falta de informação.

O vereador do PS com pelouros atribuídos e coligado com a CDU também considera que deve ser encontrada uma solução com os moradores uma vez que o processo não foi claro. “O PS está pronto a negociar com os moradores em vez de votar moções que não resolvem nada”, disse Joseph Azevedo.

“Se tinham dúvidas perguntavam”

A vice-presidente do município, Catarina Vale (CDU), não aceita que a oposição alegue desconhecimento da intenção de construir o bairro social naquela rua até porque a proposta foi votada a favor. “Temos vários momentos de discussão e podiam ter feito perguntas. Não sabiam onde era a rua perguntavam. Se tinham dúvidas perguntavam. Mas votaram a favor. Ou votaram sem saber?”, questionou a presidente em exercício.

Ao nosso jornal, a autarca já tinha explicado que naquele terreno vão ser construídos 20 fogos havendo espaço para uma zona verde. Mas os moradores prometem continuar o braço-de-ferro com a autarquia. Os habitantes do Porto Alto sentem-se defraudados porque durante a campanha eleitoral todos os partidos afirmaram que a Rua José Saramago ia ter um parque.

O antigo presidente da Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA), António Lameiras, disse estar triste com todos os políticos. “Porque é que não nos defenderam há um mês e meio? Porque não foram ter com a população a informar do que a câmara ia fazer?”, afirma. Também outro morador, Mário Batista, diz não estar contra o bairro social mas sim contra tudo o que possa ser construído no local sem ser um jardim. Já António Almas considera que a população foi posta de parte.

Catarina Vale comprometeu-se a reunir com os moradores da localidade no dia 16 de Agosto, na sede da AREPA. O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), também vai estar presente na reunião pública com os moradores apesar de estar a recuperar do Acidente Vascular Cerebral que teve no mês de Abril.