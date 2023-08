Torres Novas vai receber 690 mil euros para aplicar na transformação digital do comércio

Promover o desenvolvimento do comércio visando a digitalização dos operadores económicos é um dos objectivos da medida Bairros Sociais Digitais com financiamento aprovado para Torres Novas.

A Câmara de Torres Novas viu aprovada a sua candidatura ao projecto Bairros Sociais Digitais com um valor de investimento de 690 mil euros. Esta medida integrada na dimensão da Transição Digital do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) tem por objectivo promover e fomentar o desenvolvimento dos sectores do comércio e dos serviços abertos ao consumidor, visando a digitalização dos operadores económicos e dos seus modelos de negócio, a promoção do comércio online e da integração digital das cadeias de abastecimento e escoamento.

A novidade foi transmitida na última reunião pública do executivo camarário pela vereadora com o pelouro da Cultura, Elvira Sequeira, que adiantou que após a aprovação foi efectuado um pedido de esclarecimentos “porque a verba foi reduzida” tendo em conta o número “mais reduzido” de estabelecimentos comerciais. Na candidatura foram identificados cerca de uma centena de estabelecimentos.

A vereadora deu ainda a saber que foi igualmente aprovada a candidatura ao programa Erasmus+ sobre a “ciência cidadã para maiores de 60 anos” com um financiamento de 250 mil euros. A candidatura foi coordenada pelo município torrejano e envolveu uma universidade e organização da Sicília e outras organizações da Alemanha e de Espanha.