Autarca do Cartaxo considera insuficiente verba disponível para arranjar estradas

O executivo da Câmara Municipal do Cartaxo aprovou por unanimidade o início do procedimento da empreitada de conservação e manutenção de estradas 2023/2025. Em cima da mesa está um investimento de 2,25 milhões de euros divididos pelos três anos. As estradas mais urgentes já estão identificadas e as questões de segurança entram na equação. “O valor é claramente insuficiente para resolver todos os problemas que temos no concelho, vamos ter em atenção aquilo que considerarmos prioritário. O objectivo é ir aos sítios onde passa mais gente para que o pouco dinheiro que temos seja utilizado de forma a impactar o maior número de pessoas possível”, referiu o presidente de câmara, João Heitor, em sessão camarária.

Recorde-se que, recentemente, o autarca veio a público considerar uma vergonha o mau estado das estradas da freguesia de Pontével e um pouco por todo o concelho, a tal ponto que se torna penosa circulação de carro em algumas delas. O lamento e crítica foram deixados na última sessão da Assembleia Municipal do Cartaxo que decorreu em Pontével. “Assim que a empreitada de requalificação de algumas estradas do concelho estiver pronta garanto que estas ruas no centro de Pontével não vão ser esquecidas”, afirmou. João Heitor também lamentou e considerou vergonhoso não haver saneamento básico em Casais Lagartos, também na freguesia de Pontével. “Estamos a trabalhar para resolver esse problema que não depende apenas de nós”, justificou o autarca que está no seu primeiro mandato.