Jovem morre afogado na praia fluvial da Aldeia do Mato

Um jovem de 25 anos morreu afogado na praia da Aldeia do Mato, no concelho de Abrantes. O corpo foi encontrado ao início da manhã deste domingo, 13 de Agosto, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional de Protecção Civil do Médio Tejo.

O jovem estava a nadar quando desapareceu na albufeira de Castelo do Bode, ao final da tarde de sábado, 12 de Agosto.

A mesma fonte adianta que as buscas que tinham sido interrompidas durante a noite foram retomadas pelas 07h00 deste domingo. O corpo foi encontrado 51 minutos depois pelas equipas de mergulhadores dos Bombeiros de Abrantes e da Força Especial de Protecção Civil.