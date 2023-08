Vila Franca de Xira e Loures unem-se para criar novo acesso ao IC2 na Póvoa de Santa Iria

Os municípios de Loures e Vila Franca de Xira uniram-se e pretendem construir em conjunto uma nova ligação rodoviária a nascente da linha de comboio na Póvoa de Santa Iria ligando directamente a entrada norte da cidade ao Itinerário Complementar 2 (IC2) em Santa Iria da Azóia. A novidade foi deixada pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, na última assembleia municipal extraordinária. “Os dois municípios estão em negociações com o proprietário de todos aqueles terrenos situados para lá da linha de comboio para conseguirmos avançar com o projecto”, confirmou o autarca socialista.

O dono dos terrenos é a Hichem, a antiga Solvay. A ideia, explica Fernando Paulo Ferreira, é permitir criar um novo ponto de acesso directo entre a Póvoa de Santa Iria e o IC2 que permita descongestionar a Estrada Nacional 10 e facilitar a vida aos condutores que ali passam diariamente. “A ideia não é tornar desnecessários os nós de acesso à Auto-Estrada do Norte (A1), nos Caniços e no Sobralinho, mas sim criar uma alternativa. Esta é uma obra que espero poder vir a aparecer em breve no nosso plano de actividades, porque será da nossa responsabilidade”, avançou. Actualmente os condutores que queiram apanhar o IC2 para se deslocar para Lisboa são obrigados a atravessar toda a cidade da Póvoa de Santa Iria pela EN10 por falta de alternativas.

Acessos à A1 têm de ser prioridade

O autarca de Vila Franca de Xira continua a exigir à Brisa e ao Governo a concretização dos dois nós de acesso à A1, na Póvoa de Santa Iria e Sobralinho, para facilitar a circulação na congestionada EN10. “A realização desses nós é possível e, do que sabemos, a Brisa (concessionária da A1) está disponível para isso e aguarda a abertura do processo de renegociação da concessão por parte do Estado para decidir”, explica o autarca, que garante já ter tido contacto com a Brisa e o ministro das Infraestruturas directamente sobre esse assunto. “Todos estão disponíveis. Tenho reunião pedida sobre este assunto com o Ministério das Finanças e será uma discussão que haveremos de ter em breve”, garante.

Fernando Paulo Ferreira foi questionado sobre o assunto em reunião de câmara por David Pato Ferreira, vereador da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), que lembrou que no seu plano de investimentos apresentado recentemente, e do qual O MIRANTE já tinha dado nota, o nó do Sobralinho apenas é contemplado num horizonte temporal entre 2024 e 2026, na melhor das hipóteses. “Se temos esta informação quero acreditar que o presidente a terá. Já era hora de comunicar isto aos fregueses e munícipes, esperando que não estivessem à espera de 2025 para dar as novidades todas”, criticou.

Este ano, recorde-se, os eleitos municipais de Vila Franca de Xira já tinham voltado a exigir ao Estado que resolva definitivamente o impasse na construção dos nós de acesso à A1 na zona do Sobralinho e dos Caniços, na Póvoa de Santa Iria. Numa proposta aprovada por unanimidade foi exigido que a câmara desenvolva todas as diligências necessárias junto das entidades competentes, em particular a Brisa e Infraestruturas de Portugal, para que os trabalhos avancem. Numa altura em que o nó de Alverca é o mais movimentado da A1, os eleitos notam que não é possível esperar pelo fim da concessão da A1, no limite até 2035, para que os novos acessos se tornem uma realidade.